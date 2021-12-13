Pakistan ordusunu vurmaya başladılar

Pakistan Talibanı (TTP), İslamabad yönetimi ile varılan ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılarına hız verdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre grup, ateşkesin sona erdiği 9 Aralık'tan bugüne kadar 7 ayrı saldırı düzenledi.

Saldırılar, Pakistan'ın kuzeybatısındaki kabile bölgelerinden olan Bacaur ve Kuzey Veziristan ile, Hayber Pahtunhva bölgesindeki Bannu ve Tank ilçelerinde düzenlendi.

Bölge kaynakları, saldırılarda yaklaşık 25 askerin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

TTP saldırılarının artarak devam etmesi bekleniyor.

"Pakistan sözünü tutmadı"

Ateşkesin sona ermesinin ardından TTP, İslamabad hükümetinin söz verdiğinin aksine salıverileceği belirtilen 100'den fazla mahkumun serbest bırakılmadığını ve barış müzakesi heyetini atamadığını vurgulayarak "Şimdi Pakistan halkı, anlaşmalara uymayanların TTP mi yoksa Pakistan ordusu ve yönetimi mi olduğuna karar versin. Bu şartlar altında ateşkesi ilerletmek mümkün değil." açıklaması yapmıştı.

Pakistan'ın kuzeybatısında 2004'ten bu yana yerel güçlerle Pakistan ordusu arasındaki çatışma ortamı devam ediyor.

Savaşın dinamikleri arasında 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgali, etnik ve dini sorunlar gibi pek çok etken bulunuyor. TTP, Pakistan'ı ABD'nin Afganistan işgaline de doğrudan destek vermekle suçluyor.

Pakistan Talibanı ile İslamabad yönetimi arasında 9 Kasım-9 Aralık tarihlerini kapsayan süreli ateşkes ilan edilmiş, tarafların bu süreç içerisinde müzakere heyeti atamaları yapacağı ifade edilmişti. Ancak TTP'nin iddiasına göre Pakistan bu yönde bir adım atmadı.

Kaynak: Mepa News