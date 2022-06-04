Pakistan ordusuna ağır saldırı!

Pakistan'a bağlı kabile bölgelerinden Kuzey Veziristan'da ordu güçlerini hedef alan saldırıda bir askerin öldüğü açıklandı.

Ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada Kuzey Veziristan'ın Dattahil bölgesinde ordu güçlerine ait bir askeri merkeze yönelik düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada bir Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.

Pakistan askeri merkezine yapılan saldırılarda silahlı gruplarla çatışmaların yaşandığını aktaran kaynaklar saldırıyı gerçekleştirenler hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

Bölgede yaşanan yoğun çatışmalar sonrası Pakistan ordusu mensubu 28 yaşındaki Sepoy Hamid Ali'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan güçleri bölgedeki silahlı gruplara yönelik karşı saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Pakistan Talibanı ile İslamabad yönetimi arasında müzakereler

Pakistan Talibanı (TTP) ile İslamabad yönetimi barış müzakerelerine Afganistan'ın aracılığında devam ediyor.

Öte yandan TTP sözcülüğünden dün yapılan açıklamada bölgede Pakistan güçleriyle ateşkesin uzatıldığı kaydedildi.

Horasani görüşmelerin devam ettiğini ve bu sebeple ateşkesin belirsiz bir süre daha uzatıldığını kaydetti.

Bölgede Ramazan Bayramı'ndan bu yana ateşkes süreci devam ediyor.

Kaynak: Mepa News