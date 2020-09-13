  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı
Aktüel

Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:31:02 -
Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı

KARAÇİ (AA) - Pakistan ordusu, Afganistan sınırında terör eylemleri düzenleyen önemli isimlerden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

İftikhar, "terörist komutan İhsan Ullah, namıdiğer İhsan Sanray'ın, Kuzey ve Güney Veziristan arasındaki sınır yakınında Şaktu'da düzenlenen operasyonda 3 diğer teröristle öldürüldüğünü" duyurdu.

Sözcü İftikhar, Ullah'ın çeşitli terörist faaliyetlerin planlayıcısı olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın Afganistan sınırında Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik askeri operasyonlarında 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker de yaşamını yitirdi.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak ise Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık
Gündem

Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık

Sözcü yazarı Rahmi Turan için ağır eleştirilerde bulunan İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nde köşe yazmaya başlayınca yalakalıkta zirve yaparak..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı