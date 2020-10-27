Pakistan "Keşmir'in özgürlük mücadelesine" desteğini yineledi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın, Hindistan güçlerinin Keşmir'e ayak bastığı 27 Ekim 1947'nin 73'üncü yıl dönümünde Keşmirlilerin özgürlük mücadelesine tereddütsüz desteğini yinelediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Keşmir Kara Günü" kapsamında paylaştığı mesajında, 27 Ekim 1947'de hayatlarını kaybeden Keşmirlilere rahmet dileyerek, Hindistan'ın Keşmir halkının sesini bastıramadığını belirtti.

Başbakan İmran Han da yayınladığı mesajında ülkesinin Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı tanınana kadar Keşmir halkına her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

Han, bu günü Hindistan "işgal güçlerini" kınamak ve Keşmir halkına sarsılmaz desteklerini yinelemek için andıklarına işaret ederek, 70 yıldan fazladır süren "Hint zulmüne" rağmen Keşmir halkının iradesinin kırılmadığını belirtti.

Mesajında Han, uluslararası toplumu Cammu Keşmir meselesinin, Keşmir halkının istekleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl çözümü için çalışmaya çağırdı.

- Hindistan'a çağrı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da Cammu Keşmir'in uluslararası tanınan tartışmalı statüsünü ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek için yasa dışı ve tek taraflı adım attığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Hindistan'a, bölgedeki askeri kuşatmanın kaldırılması, Keşmir halkına yönelik medya kısıtlamasına son verilmesi, insan hakları ihlallerinin durdurulması ve Keşmirli siyasetçilerin ve gençlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Pakistan Senatosu'nda oy birliği ile alınan karar metninde Cammu Keşmir halkı ile dayanışma içerisinde olunduğunun altı çizildi.

Binlerce kişi de sosyal medyada Cammu Keşmir halkına destek için attıkları mesajlarda Hindistan yönetimine tepki gösterdi.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan kontrolü altına girdiği gün olan 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılıyor. Hindistan ise bu günü "Katılım Günü" olarak kutluyor.