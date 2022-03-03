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Dünya Pakistan, kara sularına girmeye çalışan Hint denizaltısı...
Dünya

Pakistan, kara sularına girmeye çalışan Hint denizaltısı...

Pakistan, kara sularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:49:00 - 2022-03-03 15:52:44
Pakistan, kara sularına girmeye çalışan Hint denizaltısı...

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan’a ait denizaltıyı engellediği açıklandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart'ta Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan’a ait Kalvari sınıfı denizaltının engellendiği ve bunun son 5 yılda benzer şekilde yaşanan dördüncü olay olduğu aktarıldı.

Kasım 2021, Mart 2019 ve Kasım 2016’da Hindistan’a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.

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