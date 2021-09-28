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Dünya Pakistan-İran sınırında çatışma
Dünya

Pakistan-İran sınırında çatışma

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre; İran sınırında teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 20:40:00 -
Pakistan-İran sınırında çatışma

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sınırdaki güvenlik noktasına İran tarafından teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, İran sınırındaki Çukab bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı aktarılırken, konuyla ilgili İranlı makamların bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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