Pakistan-İngiltere uçak seferleri yeniden başladı
Çok sayıda pilotunun sahte lisansa sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla İngiltere’ye uçmaktan men edilen Pakistan Uluslararası Havayolları, denetimlerin tamamlanmasının ardından yasakları kaldırdı.
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), yaklaşık 5 yıl önce patlak veren pilot lisans skandalının ardından uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasıyla İngiltere seferlerine yeniden başladığını duyurdu.
İlk sefer İslamabad’dan Manchester’a
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İslamabad Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kararı memnuniyetle karşıladı:
"Manchester uçuşu önemli bir başlangıç. Sırada Londra ve Birmingham var. Bu hatları da en kısa sürede yeniden açmayı hedefliyoruz."
Sahte lisans skandalı ve yasak
PIA, 22 Mayıs 2020’de Lahor kentinden Karaçi’ye uçan 8303 sefer sayılı yolcu uçağının düşmesiyle başlayan soruşturmada, çok sayıda pilotunun sahte lisansa sahip olduğu gerçeğiyle yüzleşmişti.
Bu skandal üzerine Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA), İngiltere ve ABD, Pakistan Uluslararası Havayolları seferlerine yasak getirmişti. İngiltere, kapsamlı denetimlerin ardından, yasakları kaldırma kararı aldı.
Orta Doğu Haber