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Pakistan: Hindistan, Keşmir’de gerilim yaratıyor

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü General Asıf Ghafoor, paylaşılamayan Keşmir bölgesinde tüm gerilimi, Hindistan'ın çıkardığını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:50
Pakistan: Hindistan, Keşmir’de gerilim yaratıyor

'Pakistan 219’uncu Kolordu Komutanları Konferansı' (CCC), Pakistan Genelkurmay Başkanı (COAS) General Qamar Javed Bajwa’nın başkanlığında Genel Karargah'ta düzenlendi. Konferansta son yaşanan gelişmeler ele alındı.

"Gerilimin sebebi Hindistan"

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü General Asıf Ghafoor’un yaptığı açıklamaya göre, 'jeo-stratejik çevre' ve 'Hindistan’layaşanan gerilim' konferansın esas konusu oldu. Konferansta, Hindistan işgalindeki Keşmir’de artan Hint zulmüne ve 14 Şubat'ta gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası sınır hattında, Hintlilerin kasıtlı olarak sivilleri hedef almasına dair endişeler dile getirildi.

Ayrıca, ‘2014 Ulusal Eylem Planı' (NAP) sürecinin de tartışıldığı konferansta, sivillerin hedef alınması gibi olayların sürekliliğinin sadece gerilimi arttırdığını ve buna bağlı olarak dünya barışına zarar verdiği için durdurulması gerektiği sonucuna varıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:50
  1. Pakistan
  2. Hindistan
  3. Keşmir
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