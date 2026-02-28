Pakistan: "Etkisiz hale getirilen Taliban güçlerinin sayısı 297'ye yükseldi"

Pakistan ile Afganistan sınır hattındaki gerilim tam ölçekli bir askeri operasyona dönüştü. Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi, çatışmalarda öldürülen Taliban güçlerinin sayısının 297'ye, yaralı sayısının ise 450'ye ulaştığını duyurdu. Zaidi; 89 Afgan mevziisinin yerle bir edildiğini, 18 askerin esir alındığını ve 135 zırhlı aracın imha edildiğini belirtti. Afganistan genelinde 29 noktaya hava harekatı düzenlendiğini bildiren Zaidi, operasyonun hedeflere ulaşılana dek süreceğini ifade etti.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ise operasyonun planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı. Tarar,"Pakistan'ın Afganistan güçlerine yönelik başlattığı özel operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini" ve "tehditlerin etkisiz hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini" aktardı. Hava akınlarında askeri tesislerin hedef alındığını ve bu noktaların "tamamen imha edildiğini" söyleyen Tarar, Kabil'deki sivil bölgelerin hedef alınmadığını belirtti.

"YETERLİ KAPASİTELERİ YOK"

Taliban'ın sınır bölgelerinde kaos çıkarma çabalarına değinen Bakan Tarar, şu ifadeleri kullandı:"Khyber ve Chitral bölgelerinde çatışmalar çıkarmaya, ateş açmaya ve zarar vermeye çalıştılar ancak yeterli kapasiteleri yoktu. Geleneksel savaşta hiçbir kabiliyetleri yok." Kabil yönetimini gayrimeşru ilan eden Tarar'a karşın; Afganistan Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise "55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 19 karakolun ele geçirildiğini" iddia etti. İki ülke arasındaki çatışma, Afgan güçlerinin Torkham sınır kapısındaki Pakistan karakollarına saldırmasıyla patlak vermişti.