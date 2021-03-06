Pakistan duyurdu: 8'i öldürüldü

Pakistan, eski Taliban sığınaklarına yaptıkları iki ayrı operasyon sonucu 8 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu’ndan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine, Kuzey Veziristan’ın Boya ve Dosali bölgelerindeki eski Taliban sığınaklarına iki ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 8 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, öldürülenler arasındaki Taliban'ın yerel komutanlarının, daha önce güvenlik güçlerine karşı düzenlenen şiddet eylemlerinde yer aldığı ifade edildi.

Kuzey ve Güney Veziristan, Pakistan Ordusu 2015’te bölgeyi temizleyene kadar yerli ve yabancı örgüt üyeleri tarafından ana üs olarak kullanılıyordu. Ancak militanlar, hala çok sık olmasa da bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylemlerini sürdürüyor.