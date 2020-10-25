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Aktüel Pakistan Başbakanı Han'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Aktüel

Pakistan Başbakanı Han'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:52:24 -
Pakistan Başbakanı Han'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam’a saldırarak İslamofobi'yi cesaretlendirmesine tepki gösterdi.

Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir liderin ayırt edici özelliğinin insanları bölmekten ziyade bir araya getirmek olduğunun altını çizerek Macron'un Müslümanlar, beyaz ırkçılar veya Nazi ideologları olsun şiddet uygulayan teröristler yerine İslam’a saldırarak İslamofobi’yi cesaretlendirmesinin talihsiz bir durum olduğunu belirtti.

Han, Macron'un İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik ederek aralarında kendi vatandaşlarının da bulunduğu Müslümanları kasten kışkırtmayı seçtiğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın İslam’a saldırarak Avrupa ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman’ın duygularına saldırdığını ve onları incittiğini vurgulayan Han, daha fazla kutuplaşmanın dünyanın istediği ve ihtiyaç duyduğu son şey olduğuna dikkat çekti.

Han, "cehaleti temel alan" kamu açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti.

- "Müslüman liderler, tepki vermeli"

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak da Macron'un açıklamalarını kınayarak Fransa'daki binalarda karikatürlerin gösterilmesine tartışmasız bir şekilde Müslüman liderlerce tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hak, meselenin tartışılması için Müslüman devlet başkanlarıyla iletişim kurulması ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) acil bir şekilde toplantıya çağrılması, konunun küresel forumlarda dile getirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Hz. Muhammed'e yönelik "küfürlerin" uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılacağını ilan etmesinin Pakistan'ın ahlaki sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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