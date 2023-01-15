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Dünya Pakistan Başbakanı: Bu utanç verici
Dünya

Pakistan Başbakanı: Bu utanç verici

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 17:59:00 -
Pakistan Başbakanı: Bu utanç verici

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Lahor'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, geçen 75 yılda hükümetlerin ülkenin ekonomik problemlerini çözemediğini belirtti.

Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu ifade ederek, "Krediler geri ödeneceği için daha fazla kredi istemek, Pakistan'ın ekonomik problemlerini çözmek için doğru çözüm değil." dedi.

Şerif'in açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Pakistan ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Yüklü miktarda dış borcun geri ödenmesi ve dış finansman eksikliği nedeniyle Pakistan ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Merkez Bankasının döviz rezervi, geçen hafta 4,3 milyar dolara kadar gerilemişti. Bunun yanı sıra, Cenevre'de Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle ülkenin yeniden inşasına destek olmak kaydıyla düzenlenen konferansta 10 milyar dolar destek toplanmıştı.

Şerif, geçen hafta BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaret sırasında BAE, Pakistan'ın 2 milyar dolarlık borcunu ertelemiş, 1 milyar dolar ek yardım açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 10 Ocak'ta ülkesinin Pakistan Merkez Bankasındaki mevduatını 3 milyar dolardan 5 milyar dolara artırılması konusunda araştırma yapılması talimatı vermişti.

Veliaht Prens ayrıca, Suudi Arabistan'ın Pakistan'daki yatırımlarını 10 milyar dolara çıkarması konusunda da çalışma yapılmasını istemişti.

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