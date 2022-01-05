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Dünya Pakistan az önce savaş ilanı yaptı! Şok haber geldi
Dünya

Pakistan az önce savaş ilanı yaptı! Şok haber geldi

Pakistan Ordu Sözcüsü Babar İftihar, Pakistan Talibanı ile savaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 15:39:00 -
Pakistan az önce savaş ilanı yaptı! Şok haber geldi

Pakistan yönetimi Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlarına devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan Ordu Sözcüsü Babar İftihar, yaptığı basın açıklamasında TTP ile devam eden çatışmalarla ilgili soruları da yanıtladı.

İftihar, Afganistan sınır hattına çit çekmeye devam edeceklerini kaydederken, sınır çitinin bölgedeki hakları bölmediğini iddia etti.

Ordu Sözcüsü, TTP'ye karşı askeri operasyonların halihazırda düzenlendiğini ve düzenlenmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Bölgede son dönemde çatışmaların arttığı ve TTP'nin Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını hızlandırdığı dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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