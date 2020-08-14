Pakistan, ajanlıkla suçlanan Hint vatandaşı için anlaşma yapmayacak

ANKARA (AA) - Pakistan, ajanlıktan hüküm giyen Hint vatandaşı Kulbuşan Cadhav'ın durumuyla ilgili Hindistan ile anlaşma yapmayacağını açıkladı.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, düzenlediği basın toplantısında, ajanlık suçundan idama mahkum edilen eski Hint deniz subayının akıbetiyle ilgili Uluslararası Adalet Divanının aldığı karara uyacaklarını belirtti.

İftikhar, Hindistan tarafıyla Cadhav'ın affedilmesi için anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kuşku yok ki bu kişi bir terörist. Elinde masum Pakistanlıların kanı var." ifadelerini kullandı.

Cadhav, 2016'da Pakistan'ın Belücistan eyaletine bağlı Maşkel kentinde tutuklanmıştı. Sahte kimlikle yakalanan Cadhav'ın, sınırın İran tarafıdaki Çabahar Limanı'nda Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) adına faaliyet yürüten bir casus ağını yönettiği iddia edilmişti.

Pakistan Askeri Mahkemesi, Nisan 2017'de Cadhav'ı casusluk ve terörizm suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Hindistan tarafı suçlamaları reddetmiş, Cadhav'ın emekli bir deniz subayı olduğunu, iş için bulunduğu İran'dan kaçırıldığını öne sürmüştü. Yeni Delhi yönetimi, idamın durdurulması için Mayıs 2017'de Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştu.

Adalet Divanı, Temmuz 2019'da verdiği kararda idamın infazını durdurken, Cadhav'ın uluslararası diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Antlaşması'na uygun yargılanmasını, sanığa konsolosluğa erişim hakkı tanınmasını istemişti.

Pakistan, geçen ay Hindistan'ı yasal savunma hakkını kullanmaya davet etmiş, Yeni Delhi yönetimi davaya müdahil olmak yerine Cadhav'ın affedilmesini talep eden bir dilekçe göndermişti.

Muhalefet partileri, bu adımı, hükümlünün akıbetinin iki ülke arasında bir pazarlık konusu haline getirildiği gerekçesiyle eleştirmişti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, geçen hafta aldığı kararda, hükümete, Hindistan'a ve Cadhav'a avukat atamaları için yeni bir fırsat sağlaması talimatını vermişti.