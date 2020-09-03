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Aktüel Pakistan, Afganistan ile Taliban arasındaki mahkum takasını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Pakistan, Afganistan ile Taliban arasındaki mahkum takasını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:47:52 -
Pakistan, Afganistan ile Taliban arasındaki mahkum takasını memnuniyetle karşıladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yapılan mahkum takasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kureyşi'nin, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Atmar ile yaptığı telefon görüşmesinde Pakistan'ın komşu ülkedeki barışa "büyük önem" verdiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada, bu tarihi fırsata işaret eden Kureyşi'nin, Afganistan'da kapsamlı siyasi çözümün elde edilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban ile hükümet arasında mahkum takasının tamamlandığını bildirmişti.

Taliban'ın elinde tuttuğu komandoların serbest bırakılmasının ardından birkaç militan dışında geri kalan 400 militanın serbest bırakıldığını ifade eden Faysal, söz konusu birkaç militanın da en yakın zamanda salıverilmesi için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşması kapsamında 5 bin Taliban üyesi mahkuma karşılık 1000 Afgan rehinenin Afganlar arası müzakereler başlamadan önce serbest bırakılması gerekiyordu.

Söz konusu 5 bin Taliban mahkumun arasında ağır suçlara karışan 400 militanın serbest bırakılması, 7 Ağustos'ta başkent Kabil'de toplanan Büyük Halk Meclisinin (Loya Cirge) onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.

- Afganlar arası müzakereler yakında başlayacak

Taliban ile müzakereleri yürütecek müzakere heyetinin Başkanı Muhammed Masum Stanikzey, Taliban ile barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduklarını kaydetti.

Afganlar arası müzakerelerin yakında başlayacağını dile getiren Stanikzey, bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.


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