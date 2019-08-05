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Pakistan açıkladı: Hindistan Keşmir'de misket bombası kullanıyor!

Pakistan, Hindistan’ı kontrol hattındaki sivilleri misket bombası ile hedef almakla suçladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:57
Pakistan açıkladı: Hindistan Keşmir'de misket bombası kullanıyor!

Pakistan ordusu Hindistan’ı, Keşmir’i ikiye ayıran kontrol hattındaki sivilleri misket bombası ile hedef almakla suçladı.

DPA’nın haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu saldırı, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir. 30 Temmuz gecesi Hint ordusu, Neelum vadisinde masum sivilleri, misket bombası ile hedef aldı. Biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2’si sivil 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de ağır yaralandı. Bu, Hindistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini gösteriyor. Bu saldırı aynı zamanda Hint ordusunun gerçek yapısı ve ahlaki duruşunu ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Uluslararası toplumun, masum vatandaşların misket bombaları ile hedef alındığı bu uluslararası ihlalleri inceleme zamanı geldi" ifadelerine yer verildi.

Hindistan ve Pakistan, özellikle 1947 yılında bölgenin İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana yaptığı iki savaş ile bazı tartışmalı noktalarda hak talep ediyor.

İki ülke arasındaki gerginlik, bu yıl Pakistan’ın hava saldırısı sırasında Hindistan uçağını düşürmesi ve pilotunu tutuklamasının ardından tırmanmaya başladı. Pilot daha sonra ‘barış adımı’ kapsamında serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz ay, Yeni Delhi'nin Cemmu ve Keşmir’e 10 bin asker gönderdiğine ilişkin basında yer alan haberler, İslamabad ile gerginliklerin yeniden başlayacağına ilişkin endişelere neden oldu.

Hindistan 1980'lerin ortasından beri şiddetli bir ayrılıkçı harekete tanık oldu. Hindistan, Pakistan'ın Keşmir militanlarına yardım ettiğini ve onları Yeni Delhi’ye karşı saldırılara teşvik ettiğini iddia ederken, İslamabad ise bu iddiaları reddetti.

Kaynak: Şarkul Evsat

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:57
  1. Ordu
  2. Hindistan
  3. Pakistan
  4. Keşmir

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