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Paketler devreye giriyor büyümedeki daralma bitiyor

Türkiye ekonomisi toparlanma sürecine girdi. Teşvik paketlerinin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren iç ve dış talebin güçlenmesi; küçülmenin yerini büyümeye bırakması bekleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak ikinci çeyrek büyüme rakamlarının ise ilerisi için umutları arttıracağı tahmin ediliyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:43
Paketler devreye giriyor büyümedeki daralma bitiyor

Makro ve mikro reformlar ile stratejik sektörlere yönelik destek paketleri sayesinde ekonomi ivme kazandı. Söz konusu reformların ve paketlerin rolüyle gerek üretim gerek ihracat gerekse iç tüketim canlanmaya başladı.

Yeni bir sayfa açılıyor

2. çeyrek büyüme verisinin açıklanacağı 2 Eylül’de geçmişte yaşanan daralmanın yansımaları da kayıtlara işlenmiş olacak. Ancak bu kayıtların dipten dönüşün işareti olan canlanma emarelerinin çok gerisinde kaldığı da ortaya çıkmış olacak. Haziran ayından sonra başlayan canlanmanın dördüncü çeyrekte belirginleşmesi bekleniyor. Ekonomide yeni bir sayfa açılacak. Zira faiz oranları geriliyor, grupların ve şirketlerin yatırım iştahı artıyor. Piyasalarda da iyimser bir hava var. Nitekim 2 Eylül’de kamuoyuyla paylaşılacak ikinci çeyrek büyüme verilerinin vereceği moral ve umudun dev projelere yenilerinin eklenmesine imkân tanıyacağı öngörülüyor.

Atağa geçildi 

Yatırım danışmanları, ekonomide toparlanma; üretim ve ihracatta da artış eğiliminin devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu gidişatı gören yüzlerce grup, binlerce şirket atağa geçmeye başladı. Bunlar büyük projelerde yer almak, yeni ortaklar bulmak için gerekli her adımı atıyor” dedi.

Dengeler yerine oturacak

Fed’in 2019 için yeni faiz indirimi sinyalleri vermesinin; dünyada likiditenin bollaşmasını takiben Türkiye’ye yatırım yağacağını dile getiren aynı danışmanlar, şunları kaydetti:

Eylül ayından itibaren dengeler yerine oturacak. 2019’un dördüncü çeyreği ise verimli ve iyi geçecek. Piyasalardaki kıpırdanmanın etkisini ekim-aralık döneminde net bir şekilde göreceğiz. TL’nin alım gücüne paralel olarak tüketim de artacak. Doğal olarak tüketim de üretime ve büyümeye olumlu katkı yapacak. Şu muhakkak ki iç talebi karşılamak için daha çok üretmek ve yatırım yapmak durumundasınız. Bu anlamda ülkemizin önü açık.

Resesyondan çıktık

Türkiye ekonomisi 2019’un birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyümüştü. Üst üste iki çeyrek daralan ekonomi, bu sayede teknik resesyondan (durgunluk) çıkmıştı. İlk çeyrekte ihracatın artması, ithalatın daralması ve kamu yatırımları büyümeye pozitif katkı sunmuştu.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:43
  1. Ekonomi
  2. resesyon

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