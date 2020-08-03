Pakdemirli'den İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmaları gün boyu devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.