Pakdemirli’den destekleme müjdesi

Yalova’da kivi hasadı etkinliğine katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin bereketli bir coğrafyaya sahip olduğunu, 4 mevsimde üretim ve hasadın aynı anda gerçekleştiğini söyledi. Pakdemirli, “Dünyada kivi üretimi yaklaşık 4 milyon ton. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline geldi. Buraya özellikle dikkati çekmek istiyorum, son 18 yılda, kivi üretimimiz 30 kat gibi rekor bir artışla, 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı” dedi. Pakdemirli, geçen çarşamba “Söz ve rekor gelsin” sloganıyla yeni bir çalışmayı başlattıklarını belirterek sosyal farkındalıkta 2 milyon kişi ile dünya rekoru kırmayı hedeflediklerini kaydetti.