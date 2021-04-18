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Ekonomi Pakdemirli korkuttu
Ekonomi

Pakdemirli korkuttu

Dün Ankara’dan Şırnak’a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:49:00 -
Pakdemirli korkuttu

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait uçakta motor arızası yaşandığı öğrenildi. Pakdemirli’ye Şırnak temaslarında eşlik edecek AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de uçaktaki isimler arasındaydı. Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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