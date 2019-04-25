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Pakdemirli: "Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz“

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Denetimlerimizi ve denetim sıklığımızı artırdık.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:48
Pakdemirli: "Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz“

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Denetimlerimizi ve denetim sıklığımızı artırdık. Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacak şekilde vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tanzanya Milli Günü nedeniyle Ankara’da bir otelde düzenlenen resepsiyonda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakanlık görevini devraldığından bu yana 95 tanesi birebir olmak üzere 53 il ziyareti gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Pakdemirli, ziyaretleri esnasında yüzlerce sivil toplum kuruluşuyla istişarede bulunduğunu aktardı. Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak iyi bir yol seyrettiklerini, “Tarımda Milli Birlik Projesi’ne” ilişkin olarak kamuoyuna yansımış bir takım içeriklerden dolayı bu konudaki ilginin daha da artış gösterdiğini gözlemlediklerini bildirdi.


İlginin artmasından dolayı memnun olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye’de 2004 yılından bu yana Tarım Şurası olmadığını, Haziran ayında A’dan Z’ye her konunun konuşulacağı bir Tarım Şurası düzenleyeceklerini ancak düzenlemeyi düşündükleri şuranın kapsamlı olmasından dolayı sonbahara kalacağını söyleyerek tüm konuların tüm paydaşlarla bu şurada konuşulacağını vurguladı.


Yarın Gıda Komitesi toplantısının gerçekleşeceğini aktaran, şimdiden vatandaşların ramazanını kutladığını söyleyen ve ramazan boyunca vatandaşların gıda ürünlerine daha fazla özen gösterdiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Biz de bunu bildiğimizden dolayı denetimlerimizi ve denetim sıklığımızı artırdık. Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacak şekilde vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz. Patatesinden soğanına, sebzesinden meyvesine kadar ramazan inşallah bereketle geliyor. Hızlı şekilde ucuzlamayı, yaz döneminde de daha fazla ucuzlamayı hep beraber görüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:48
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