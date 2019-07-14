ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Paintball Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı sona erdi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahalarında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye, İran, Almanya, Fransa ve Norveç'ten toplam 20 takım katıldı.

Her takımdan 5 kişi, 10 dakika süren 4 seti önde bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalarda, İzmir Angelpark birinci, Antalya Paintball Tattoo ikinci, İzmir Angel Ladies ise üçüncü oldu.

Kıran kırana geçen yarışların ardından müsabaka alanında düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul, burada yaptığı açıklamada, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde organizasyonun düzenlendiğini söyledi.

Erzurum'un Milli Mücadele'nin başladığı özel kent olduğunu ifade eden Barkul, uluslararası birçok takımı ve oyuncuyu misafir ederek kentin hem tarihini hem de kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını aktardı.

Barkul, organizasyonun tanıtma amaçlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirleri buradan ayrı tutabiliriz ama Anadolu'da böylesine büyük, geniş ve kapsamlı spor tesislerini görmek bizi çok mutlu etti. Olimpiyat ruhunu oyuncularımıza yaşatmak için Erzurum'da büyük fırsat bulduk ve bu bizi çok mutlu etti. Müsabakalara İran yoğun bir katılım gösterdi. Kentteki tesisler gerçekten uluslararası müsabakalarla taçlandırılmalı."