Paçavraların adları farklı olsa da ‘merkezleri’ aynı! Vesayetçi barolar için ağız birliği

Türkiye'deki veayetçi baro sisteminin değişmesi için hükümet düğmeye bastı. Çoklu baro sistemi ile, kendilerini ülkenin sahibi zanneden ve Türkiye aleyhine olan her konuya destek çıkan, hukuki sorunlardan çok siyasi meselelere giren baroların saltanatı sona erecek.

Buna tepki gösteren bir avuç baro üyesi, eylem yapmaya başladı. Sözde "savunma yürüyüşü" başlatan baro üyeleri, Anıtkabir'e gidip düzenlemeyi Mustafa Kemal'e şikayet edecek.

Türkiye'yi kendi malı zanneden vesayetçilerin yayın organları ise, sözde "savunma yürüyüşü" için tek ses oldu. Cumhuriyet, BirGün ve Sözcü paçavraları, barolar için ağız birliği yaptı.

Söz konusu yayın organları, yeni düzenlemenin baroları ele geçirmeyi amaçladığını ifade ederek, "Hukuk Ablukada,", "Adalete Barikat", "Avukatlar Adalet Bekliyor" manşetlerini attı.