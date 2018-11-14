THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Paçavraları sökmeye başladılar

Terör örgütü PKK’nın sözde liderlerinden 3’ünün başına ABD’nin milyon dolarlık ödül koymasının ardından, örgütün Suriye’deki politikası da değişmeye başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’li teröristler terör örgütünün elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan’ın posterlerini kaldırmaya başladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:45

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG yeni bir senaryoyu sahneye koymak için, Fırat’ın Doğusuna astığı paçavraları indirmeye başladı. 

ABD, dünya kamuoyuna Suriye’deki terörist maşasının terör örgütü olmadığı izlenimi vermek için önce isimlerini değiştirdi, bu yetmeyince şimdi de, PKK’nın sözde yöneticilerinden Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başlarına milyon dolarlık ödüller koyarak PKK ile PYD/YPG’nin birbirleri ile bağlantısı olmadığı algısını yaratmaya çalışıyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK/YPG Fırat’ın doğusunda, bir yandan hendek ve tüneller kazarken diğer yandan da terör örgütü, “PKK ile alakamız yok” algısı için terörist başı Abdullah Öcalan ve sözde PKK paçavralarını mevzi ve üslerinden indirmeye başladı.

Askeri kaynaklar terör örgütünün her adımını saniye saniye karadan ve havadan izlediklerini belirterek, uluslararası diplomatik görüşmelerin devam ettiğini bölgedeki dost unsurların çekilmesi veya güvenli bir noktaya alınması ile harekatın başlayabileceğine işaret ettiler.

Tacizlere dahi müsamaha yok

Yetkililer güney sınırlarımızda terör koridoruna asla izin verilmeyeceğini, sınır güvenliğimizi tehdit eden tek bir terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sınır ötesi operasyonların devam edeceğine vurgu yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve bölgedeki aşiretler ile koordineli, sivillerin zarar görmemesi için en küçük ayrıntının bile değerlendirildiğini berten yetkililer, 19 Mart 2018 günü PYD/PKK kontrolündeki Rasulayn bölgesinden, Şanlıurfa Ceylanpınar’da bulunan askeri mevzilere düzenlenen roketli saldırı sonrasında karşılık verilmeye başladı. TSK’nın, 28 Ekim 2018 günü Şanlıurfa ve Gaziantep sınırından terör mevzilerine operasyona başladığını belirten yetkililer, topçu birliklerimizin atışları ile Kobani’nin (Ayn el Arab) batısında yer alan Zur Maghar’da bulunan PYD/PKK’ya ait siper ve barınaklar imha edildiğini, zaman zamanda hava harekatları düzenlenerek Fırat’ın kıyısında bulunan terör mevzilerinin etkisiz hale getirildiğini aktardılar.

Her yolu deniyorlar

TSK’nın sınırdan düzenlediği atışların ardından, örgüt hem kendilerini kamufle etmek, hem de örgütün ana omurgası PKK’dan ayrı oldukları algısı yaratmaya başladığını belirten kaynaklar, dünya kamuoyunda masum gözükmek için örgüt simgelerini ve bebek katilinin posterlerini indirdiğini, yerleşim bölgelerinde elleri silahlı teröristlerinde sözde üniformaları çıkartarak sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladıklarını aktardılar.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:45
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Terör örgütü PKK
  4. PYD/YPG
  5. Fırat’ın Doğusu
  6. ABD
  7. PKK
  8. Murat Karayılan
  9. Cemil Bayık
  10. Duran Kalkan
  11. Abdullah Öcalan
  12. PKK paçavraları
  13. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  14. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  15. Rasulayn bölgesi
  16. Ceylanpınar
  17. Kobani
  18. bebek katilinin posterleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Palamut tahtını hamsi sallıyor
    1. Palamut tahtını hamsi sallıyor
    2. Yeni iPad Pro Türkiye ücreti belli oldu
    3. Bomba iddia! Babel Galatasaray ile..
    4. CHP belediye başkan adayı 2019 isim..
    5. Devrilen traktörün altında can verdi,..
    6. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş yorumu: Şenol..
    7. TBMM'de intihar girişimi
    8. Selahattin Demirtaş'ın davasında karar..
    9. Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    10. Terör devletinde flaş gelişme! İstifa..
    11. Avrupa ordusunu kim destekliyor kim..
    12. Korkak siyonist tir tir titredi
    13. Süper Lig'de dev takas! Başrollerde..
    14. Münbiçli aşiretlerden Türkiye mesajı!
    15. Kızları kaçırılan aileye büyük şok!
    16. Sekiz yıllık hasret sona erdi ama.....
    17. İstifa çağrılarına AK Parti'den cevap..
    18. Paçavraları sökmeye başladılar
    19. Ankara'daki darbe davalarının..
    20. Avrupa Ordusu kuruluyor! Merkel açıkça..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor