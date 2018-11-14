Paçavraları sökmeye başladılar

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG yeni bir senaryoyu sahneye koymak için, Fırat’ın Doğusuna astığı paçavraları indirmeye başladı.

ABD, dünya kamuoyuna Suriye’deki terörist maşasının terör örgütü olmadığı izlenimi vermek için önce isimlerini değiştirdi, bu yetmeyince şimdi de, PKK’nın sözde yöneticilerinden Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başlarına milyon dolarlık ödüller koyarak PKK ile PYD/YPG’nin birbirleri ile bağlantısı olmadığı algısını yaratmaya çalışıyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK/YPG Fırat’ın doğusunda, bir yandan hendek ve tüneller kazarken diğer yandan da terör örgütü, “PKK ile alakamız yok” algısı için terörist başı Abdullah Öcalan ve sözde PKK paçavralarını mevzi ve üslerinden indirmeye başladı.

Askeri kaynaklar terör örgütünün her adımını saniye saniye karadan ve havadan izlediklerini belirterek, uluslararası diplomatik görüşmelerin devam ettiğini bölgedeki dost unsurların çekilmesi veya güvenli bir noktaya alınması ile harekatın başlayabileceğine işaret ettiler.

Tacizlere dahi müsamaha yok

Yetkililer güney sınırlarımızda terör koridoruna asla izin verilmeyeceğini, sınır güvenliğimizi tehdit eden tek bir terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sınır ötesi operasyonların devam edeceğine vurgu yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve bölgedeki aşiretler ile koordineli, sivillerin zarar görmemesi için en küçük ayrıntının bile değerlendirildiğini berten yetkililer, 19 Mart 2018 günü PYD/PKK kontrolündeki Rasulayn bölgesinden, Şanlıurfa Ceylanpınar’da bulunan askeri mevzilere düzenlenen roketli saldırı sonrasında karşılık verilmeye başladı. TSK’nın, 28 Ekim 2018 günü Şanlıurfa ve Gaziantep sınırından terör mevzilerine operasyona başladığını belirten yetkililer, topçu birliklerimizin atışları ile Kobani’nin (Ayn el Arab) batısında yer alan Zur Maghar’da bulunan PYD/PKK’ya ait siper ve barınaklar imha edildiğini, zaman zamanda hava harekatları düzenlenerek Fırat’ın kıyısında bulunan terör mevzilerinin etkisiz hale getirildiğini aktardılar.

Her yolu deniyorlar

TSK’nın sınırdan düzenlediği atışların ardından, örgüt hem kendilerini kamufle etmek, hem de örgütün ana omurgası PKK’dan ayrı oldukları algısı yaratmaya başladığını belirten kaynaklar, dünya kamuoyunda masum gözükmek için örgüt simgelerini ve bebek katilinin posterlerini indirdiğini, yerleşim bölgelerinde elleri silahlı teröristlerinde sözde üniformaları çıkartarak sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladıklarını aktardılar.