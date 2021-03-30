Paçanga makarna tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Makarna için; 1 paket fiyonk makarna

Sosu için; 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

İç malzemesi için; 4 tane sivri biber, 2 tane büyük boy domates, 100 gram çemeni sıyrılmış pastırma (ince kıyılmış şekilde) , 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 100 gram dil peyniri

Pişirmek için; 2 yemek kaşığı tereyağı

Paçanga makarna nasıl yapılır?

Makarnayı kaynar, tuzlu ve bol suda 7 dakika kadar haşladıktan sonra süzmeye başlayın.

Bu sırada derin bir karıştırma kabında yumurta, süt, eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiberi çırpmanız gerekir.

Karışıma makarnayı çok soğutmadan ilave edip karıştırmaya başlayın.

İç harcı için, ince kıyılmış sebzeleri, pastırma ve kaşar peynirini harmanlamanız gerekir.

Karışımı pişirmek için derin, geniş ve yapışmaz bir tava hazırlamayı unutmayın. Tavaya yapışmaması için dilerseniz bir yemek kaşığı tereyağı sürebilirsiniz.

Makarnalı karışımın yarısını tavaya koyun.

Tavadaki makarnaların üzerine paçanga harcını eşit bir şekilde yaymalısınız. Harcın üzerine dil peynirlerini ilave edin.

Kalan makarnayı da paçanga harcının üzerini kapatacak şekilde dikkatlice koyun. Ardından yaydırıp hafifçe kenarlardan bastırmanız gerekir.

Tavayı ocağa koyun ve ateşi orta kısıkta ayarlayın. Tavanın kapağını kapatıp kontrollü olarak 15 dakika kadar böreğin tabanı kızarana kadar pişirmeniz gerekir.

Hafifçe yağlanmış bir tabak ya da kapak yardımı ile tavadaki böreği üzerine ters çevirmelisiniz.

Tavaya kalan tereyağını ekleyip yayın ve böreğin kızarmamış kısmı altta kalacak şekilde tavaya yayın.

Böreğin tabanı kızarana kadar kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. Böreği tekrar bir sunum tabağına ters koyun, dilimleyip sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…