Paçanga böreği nasıl yapılır? Kolay Paçanga böreği tarifi

Misafir sofralarının en güzel tamamlayıcısı olan bu börek vazgeçilmeziniz olacak. Paçanga böreği nasıl yapılır? İşte tarifi.

Malzemeler

2 adet yufka (artırılabilir)

2 adet küçük boy köy biberi

1 adet büyük boy domates

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

10 dilim pastırma (90 gram)

Sosu İçin;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Üzeri İçin;

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı süt

Galeta unu

Yapılışı

Biber ve domatesler, minik minik doğranır. Pastırma küçük parçalara ayrılır. Doğranan sebzeler, kaşar ve pastırma karıştırılır. Yufka, 4 eşit üçgen parçaya bölünür. 8 tane üçgen elde edilir. Uygun bir kapta sıvı yağ ve su karıştırılarak, üçgen parçaya sürülür. Üçgen parçanın geniş kenarına pastırmalı harçtan konularak, geniş şekilde sarılır. Yumurta sarısı ve süt karıştırılır. Sarılan börekler önce karışıma, sonra galeta ununa batırılarak pişirme kağıdı serili tepsiye dizilir.Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, yaklaşık 30 dakika pişirilir. Afiyet olsun.