  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Paçalarından cehalet akıyor! Farah Zeynep Abdullah 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı
Ekonomi

Paçalarından cehalet akıyor! Farah Zeynep Abdullah 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı

Ekim 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak kalıcı hale getirilen "yaz saati" uygulaması, beş yılda 6 milyar liralık tasarruf sağladı. Yaz saati uygulamasının getirisini hazmedemeyen muhalifler, uygulamayı hedef almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:48:00 - 2021-11-29 17:56:02

 Yeniakit.com.tr 

2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaatlik tasaarruf sağlayan "yaz saati" uygulaması cahil kitle tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Tasarrufun nasıl sağlandığını kavrayamayacak kadar cahiller!

İktidar düşmanlığı ile gözleri kararanlardan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, iktidara olan kinini dışarı vurdu. Abdullah, "Ülkede güne gün ışığında başlamak bile elimizden alındı, illa cehalet karanlığı." ifadesini kullanırken kendi cehaletini ortaya koydu.

Gün ışığından daha fazla yararlanılıyor

Kalıcı hale getirilen uygulamada, her ne kadar sabah saatlerindeki karanlık eleştirilse de elde edilen verilere göre, "yaz saati" uygulaması ile gün ışığından daha fazla yararlanılıyor. Toplam verileri göz ardı edip, sadece sabah saatine odaklananlar, üzerine bir de iktidar düşmanlığını ekleyince, uygulamayı hedef alıyor.

Yapılan eleştirilere rağmen, 5 yılın istatistiklerine göre, 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde gün ışığından daha fazla yararlanıldı. 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü.

Yaz saati kararı ile 5 yılda tasarruf edilen büyük rakam açıklandı!
Yaz saati kararı ile 5 yılda tasarruf edilen büyük rakam açıklandı!

Ekonomi

Yaz saati kararı ile 5 yılda tasarruf edilen büyük rakam açıklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat'ta şoke eden sahne!
Medya

Teşkilat'ta şoke eden sahne!

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar'ın kalbinin durduğu sahne izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Gündeme oturan s..
Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor
Ekonomi

Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor

Çinli iş insanları yatırım için Gaziantep'i radarlarına aldı. Çinli iş insanlarının Gaziantep'in doğunun İstanbul'u olduğunu düşünüyor...
F-35, F-22 ve F-15 sahip ABD ciddi bir sorunla karşı karşıya
Dünya

F-35, F-22 ve F-15 sahip ABD ciddi bir sorunla karşı karşıya

F-35, F-22 ve F-15 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarına sahip Amerika Birleşik Devletleri, ciddi sorunlar yaşıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay