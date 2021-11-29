Paçalarından cehalet akıyor! Farah Zeynep Abdullah 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı

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2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaatlik tasaarruf sağlayan "yaz saati" uygulaması cahil kitle tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Tasarrufun nasıl sağlandığını kavrayamayacak kadar cahiller!

İktidar düşmanlığı ile gözleri kararanlardan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, iktidara olan kinini dışarı vurdu. Abdullah, "Ülkede güne gün ışığında başlamak bile elimizden alındı, illa cehalet karanlığı." ifadesini kullanırken kendi cehaletini ortaya koydu.

Gün ışığından daha fazla yararlanılıyor

Kalıcı hale getirilen uygulamada, her ne kadar sabah saatlerindeki karanlık eleştirilse de elde edilen verilere göre, "yaz saati" uygulaması ile gün ışığından daha fazla yararlanılıyor. Toplam verileri göz ardı edip, sadece sabah saatine odaklananlar, üzerine bir de iktidar düşmanlığını ekleyince, uygulamayı hedef alıyor.

Yapılan eleştirilere rağmen, 5 yılın istatistiklerine göre, 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde gün ışığından daha fazla yararlanıldı. 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü.