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Siyaset Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle partisini parçalama noktasına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partisine geçeceği belirtilen vekillerle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 07:55:00 -
Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti.

Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, "İstifa edecek misiniz?' sorusuna "Hayır" diyerek cevap verdi.

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

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