Pabuç artık çok pahalı! Talimatname çok açık! Fenerbahçe'nin şampiyonluğu da artık tehlikede!

Süper Kupa finalini gözünü kırpmadan yok eden ve taraftarlarına bir kupayı daha armağan etmeyen Ali Koç, şimdi de nefes nefese Galatasaray ile şampiyonluk yarışında ilerlerken büyük bir tehlike ile baş başa... Şimdi bu aşamada tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Eğer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, talimatnameyi uygularsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda puan silinmesiyle karşı karşıya kalması bekleniyor...

İşte Fenerbahçe'nin başını yakacak 24. madde...

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya

gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış

bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle

beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı

takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek

zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle

beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen

mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür

ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar

müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm

uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.

Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile

düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan

sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı

kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.

b) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik

sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını

takım kaptanına bildirir. Buna rağmen çıkarılmak istenen kişi sahadan çıkmadığı

takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil

eder.

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Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber

ayrıca takımın, galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir.

Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların veya teknik sorumluların

tescilli olduğu veya diğer akredite kişilerin mensubu olduğu kulüplere disiplin

talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan tenzili dışındaki yaptırımlar

uygulanabilir.

c) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler, iki takımın futbolcuları

tarafından yapılmışsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet

halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Eğer anılan eylemler yalnız bir takım

futbolcuları tarafından meydana getirilmişse futbolcuların tescilli olduğu takım

hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar

puanı silinir.

Puanları tenzil edilen takımların puanı bulunmuyorsa, takımlar eksi puanla devam

ederler.