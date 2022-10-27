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Spor Pablo Mari kimdir? Pablo Mari sağlık durumu nasıl?
Spor

Pablo Mari kimdir? Pablo Mari sağlık durumu nasıl?

Arsenal'den İtalyan ekibi Monza'ya transfer olan Pablo Mari bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Pablo Mari kim kaç yaşında? Pablo Mari hayati tehlikesi var mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:34:00 -
Pablo Mari kimdir? Pablo Mari sağlık durumu nasıl?

İngiliz futbol takımı Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Express'te yer alan habere göre, Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.

Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.

İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.

Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.

Pablo Mari kimdir?

Pablo Mari 31 Ağustos 1993'te İspanya'da dünyaya geldi. İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı.

2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

29 yaşındaki futbolcu Arsenal ile sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

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