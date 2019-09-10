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Özyeğin Üniversitesi'nden skandal eşcinsellik sempozyumu

İstanbul Özyeğin Üniversitesi, 12-14 Eylül tarihleri arasında '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adı ile skandal bir etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yahudi konuşmacıların da katılacağı sempozyumda, "Sünnet karşıtı Müslüman erkekler, cinsiyetçilikle mücadele sürecinde muhalif erkeklikler, toplumsal cinsiyet, bilinçli erkeklerin 'erkekliği dönüştürme' stratejileri ve handikapları, İstanbul’da bir alan araştırması ve Türkiye’de trans erkeklik" gibi akıl almaz başlıklar üzerinde konuşulacak.

10 Eylül 2019 Salı 17:58
Özyeğin Üniversitesi'nden skandal eşcinsellik sempozyumu

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul Özyeğin Üniversitesi '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adı ile skandal bir etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Eşcinsel sapkınlığın tüm detayları ile masaya yatırılacağı sempozyum 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul ile Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde düzenlenecek.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecek sempozyumda "Sünnet karşıtı Müslüman erkekler, cinsiyetçilikle mücadele sürecinde muhalif erkeklikler, toplumsal cinsiyet, bilinçli erkeklerin 'erkekliği dönüştürme' stratejileri ve handikapları, İstanbul’da bir alan araştırması ve Türkiye’de trans erkeklik" başlıkları yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık gerçekleşecek sempozyumda Kaos GL'nin katılımıyla erkekliklerin belirsizliği ve akışkanlığı, queer, performativite, feminist ve LGBTİ+ hareketlerin erkeklik çalışmalarına etkisi ve yakınlıkları başlıkları da konuşulacak.

Sempozyumda 'İsrail medyasında maskülenite, playboy, feminizmle mücadele, erkeğin cinsel bakılarını muhafaza etme' gibi konuları da Yahudi akademisyenler anlatacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:58
  1. İstanbul Özyeğin Üniversitesi
  2. Özyeğin Üniversitesi
  3. 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu
  4. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
  5. Nazım Hikmet
  6. Şişli Belediyesi

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 14 dk önce
    Kadına şiddet. İtikad la başlar TEVHİD le güclenir tagutu Red ve şirkten beri olmakla zirveye cıkar.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN28 dk önce
    OZYEGIN beni hic sasirtmadi. Son yapilan BILDERBERG toplantisina da, KOC'larla beraber, kendi elemanlarini da gondermislerdi. "Darbeci" olduklarini zaten biliyoruz da, son zamanlarda "ihanet ve hiyanetleri" daha bir "gorunur" olmaya basladi. Biz de elbette "herseyi" NOT EDIYORUZ ... !
  • SinanSinan33 dk önce
    Yahudilerin, toplumları kendilerine benzetme çabaları.Bunlarda ib..e çok zaten.

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