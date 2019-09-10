Özyeğin Üniversitesi'nden skandal eşcinsellik sempozyumu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Özyeğin Üniversitesi '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adı ile skandal bir etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Eşcinsel sapkınlığın tüm detayları ile masaya yatırılacağı sempozyum 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul ile Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde düzenlenecek.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecek sempozyumda "Sünnet karşıtı Müslüman erkekler, cinsiyetçilikle mücadele sürecinde muhalif erkeklikler, toplumsal cinsiyet, bilinçli erkeklerin 'erkekliği dönüştürme' stratejileri ve handikapları, İstanbul’da bir alan araştırması ve Türkiye’de trans erkeklik" başlıkları yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık gerçekleşecek sempozyumda Kaos GL'nin katılımıyla erkekliklerin belirsizliği ve akışkanlığı, queer, performativite, feminist ve LGBTİ+ hareketlerin erkeklik çalışmalarına etkisi ve yakınlıkları başlıkları da konuşulacak.

Sempozyumda 'İsrail medyasında maskülenite, playboy, feminizmle mücadele, erkeğin cinsel bakılarını muhafaza etme' gibi konuları da Yahudi akademisyenler anlatacak.