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Özyeğin Üniversitesi ile Accor arasında iş birliği

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar:- "Dünya genelinde 111 ülkede 38 farklı marka altındaki 4840 otelle hizmet veren Accor grubu ile bu iş birliğini imzalamış olmamız 'Otel Yöneticiliği Lisans Programı'mıza güç kattı"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
Özyeğin Üniversitesi ile Accor arasında iş birliği

İSTANBUL (AA)- Özyeğin Üniversitesi ile dünyanın öncü otel gruplarından Accor arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü öğrencilerine, Accor’in Türkiye ve dünyadaki tüm markalarının altında yer alan otellerde öncelikli staj imkanı tanınacak ve işe alım süreçlerinde Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü öğrencileri tercih edilecek.

Bu iş birliği çerçevesinde Accor bünyesinde çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin kurumsal eğitimleri Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü akademisyenleri tarafından verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar, dünya genelinde 111 ülkede 38 farklı marka altındaki 4840 otelle hizmet veren Accor grubu ile bu iş birliğini imzalamış olmamız Otel Yöneticiliği Lisans Programına güç kattığını ifade etti.

Bu iş birliğinin, öğrencilerine lüks ve üst pazar grubunda yer alan, Raffles, Orient Express, Banyan Tree, Delano, Sofitel Legend, Fairmont, SLS, SO/, Sofitel, The House of Originals, Rixos, Onefinestay ve Swissôtel gibi Accor markalarına açılma imkanı verdiğini bildirdi.

Alemdar, "Bu anlaşmayla öğrencilerimize sektörün lider kurumlarında staj ve iş imkanı sağlarken, Accor’un kurumsal eğitim ihtiyaçlarına da özel tasarımlar çerçevesinde cevap vermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Accor Lüks Markalar Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı ve Swissôtel The Bosphorus Istanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan da Özyeğin Üniversitesi gibi değerli ve önemli bir kurumun destekçisi olmak kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Talayhan, "Amacımız sevgili Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin Accor grubunun dünyadaki gücünden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve otelcilik hayatlarına sınırların ötesine taşıyabilmelerine katkıda bulunabilmek.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
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