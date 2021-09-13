Özür dileyeceklerine üstünü örtmeye çalışıyorlar

Oğuzhan Gültekin

Edremit Belediyesi, çarşafa hakaret amaçlı gösteriye gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Topu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne atan CHP’li belediye şunları kaydetti: “Edremit’in Kurtuluş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, programda yer almamasına rağmen ÇYDD tarafından sahnelenen gösteri tepkilere neden olmuştur. Gösteriyi icra eden ekibin belediyemizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.” Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve ÇYDD tarafından yapılan açıklamalarda ise hiç kimse suçu kendi üzerine almazken, “Bu bir mizansendir” denildi.

28 Şubat zihniyeti uslanmadı

Açıklamalara tepki gösteren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, şunları söyledi: “Türkiye bu meseleleri geride bıraktı ancak bunlar bırakamamış. Bu yapılanlar 28 Şubat zihniyetinin hala diri olduğunu gösteriyor. Mizansen bu sorunlu zihniyetin arka planının dışa vurumudur. Milletimizin değerleri ile hâlâ barışamadıklarını gösteriyor. Özür dilemeleri gerekirken topu birbirlerine atıyorlar. Konuyu saptırıp gündemi değiştirmeye çalışıyorlar.”

