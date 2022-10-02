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Kültür - Sanat “Özüm Sözüm Dede Korkut” Yarışmasına Yoğun İlgi
Kültür - Sanat

“Özüm Sözüm Dede Korkut” Yarışmasına Yoğun İlgi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen “Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları”na İstanbul’daki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:39:00 -
"Özüm Sözüm Dede Korkut" Yarışmasına Yoğun İlgi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından “Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları” düzenleniyor. İstanbul ve Bayburt'ta yapılacak yarışmaya başvurular 20 Ekim'de sona erecek. 9 Kasım tarihinde İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ödül töreni yapılacak olan yarışmada her dalda ilk üçe giren öğrencilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verilecek. Bahçelievler'deki Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler de yarışmaya büyük ilgi gösterdi.

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