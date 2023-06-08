Öztürk Yılmaz'ın ruh sağlığı mı bozuldu? Tuhaf açıklamalarıyla gündeme geldi!
Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, tuhaf ifadeler kullandı.
Konuşmasında yüzde 52'nin üzerinde oyla Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Ben onu seçilmiş cumhurbaşkanı olarak görmüyorum" sözleriyle hedef alan Yılmaz, devamında ise kendisinin yok edilmek istendiğini iddia ederek, geçtiğimiz yıl gerçekleşen bıçaklanma olayının bununla ilgili olduğunu söyledi.
Öztürk Yılmaz'ın konuşması tuhaf karşılanırken, ruh sağlığının yerinde olup olmadığı sorusu gündeme geldi.
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