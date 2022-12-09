Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlı hakkında karar!
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlı Serhat K., cezaevine gönderildi.
Ankara'daki çalışma ofisinde Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yılmaz'ı dört yerinden bıçaklayan Serhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serhat K., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Serhat K., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Serhat K. ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.