Öztürk Yılmaz'ı Ankara'da bıçaklayan zanlı Bolu'da yakalandı!
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan zanlı, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.
Öztürk Yılmaz'ı Ankara'daki çalışma ofisinde bıçaklayıp kaçan zanlı, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Zanlı adliyeye sevk edilecek!
Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde Öztürk Yılmaz'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırganın Serhat K. adlı kişi olduğu belirlendi.
Zanlının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu devam ediyor.
Siyaset
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı