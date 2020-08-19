Öztürk Yılmaz'dan olay sözler: Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül'ü yerden yere vurdu

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, 19 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 6 bin 39'a yükseldi. 1.303 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 253 bin 108'e ulaştı.

Bakan Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendiren Öztürk Yılmaz, insanların salgın konusunda artık yeteri kadar duyarlı davranmadığını belirterek vatandaşları önlem almaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışında gündem olacak açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın hemen ardından Borsa İstanbul tırmanışa geçti, dolar kuru sert düştü. Dolar kurunun gerilemesiyle altın fiyatlarında satışlar derinleşti.

Mehmet Özmen'in "Sayın Erdoğan’ın "müjde" çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu müjde sizce ne olabilir?" sorusuna Yılmaz, "Konu hakkında bir bilgim yok. İnşallah kötü bir sürpriz olmaz diyelim." cevabını verdi.

Yeni parti konusunda çalışmaların iyi gittiğini söyleyen Yılmaz birkaç gün içerisinde yönetim kadrosunu açıklayacaklarını ifade etti.

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül açıklaması

Mehmet Özmen: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Peki, aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?" sorusuna, "Şöyle ifade edeyim: Bize gelen böyle bir şey yok. Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Abdullah Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Kalkıp, 'Olamazsın' diyemeyiz ki..." yanıtını vermişti.

Ardından "Tabii olabilir de sizin partinizden olur mu?" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından siyasette cumhurbaşkanı adayları konusunda bir tartışma alevlendi. CHP’nin ya da Millet İttifakının adayı kim olacak? Sizce Abdullah Gül mü olacaktır? Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendine güvenip çıkıp yarışmıyor. Sürekli oyun üzerine oyun çeviriyor. Milletle dalga geçiyor. Ne yaptığını bilmeyen bir şaşkın. Abdullah Gül kim oluyor da aday oluyor. CHP tabanı onu istiyor mu bunu sormuyor. Tamamen kendi çalıp kendi oynuyor. Abdullah Gül sevilmiyor ve kimse ondan korkmuyor ama yine de ondan vazgeçmiyorlar. Üst akıl onu oraya getiren güçler ne derse onu yapıyorlar.

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