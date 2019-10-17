Öztürk Yılmaz'dan çok sert tepki: Bu kabul edilemez

"Hepimiz Buradayız” oluşumunun lideri Öztürk Yılmaz, Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazmış olduğu mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk Yılmaz mektubun tehditkâr ve alaycı olduğunu, PKK’lı teröristten general diye bahsedildiğini ve onun gönderdiği bir mektuba atıf yapılarak müzakere yapılması tavsiyesinde bulunduğununu hatırlatarak, mektubun gerek üslup, gerek içerik olarak diplomatik olmadığını, PKK’lı teröristi general diye nitelendirmesinin kabul edilemez olacağını vurguladı.

Yılmaz ayrıca, aynı dille ve içerikle cevabi bir mektup yazılarak, PKK’lı teröristin önerilerinin iade edildiğinin ve işleme alınmadığının aynı dil ve üslupla vurgulanması gerektiğine işaret etti.