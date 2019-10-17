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Öztürk Yılmaz'dan çok sert tepki: Bu kabul edilemez

Yeni parti kuracağını duyuran Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yolladığı mektuba çok sert tepki gösterdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:18

"Hepimiz Buradayız” oluşumunun lideri Öztürk Yılmaz, Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazmış olduğu mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk Yılmaz mektubun tehditkâr ve alaycı olduğunu, PKK’lı teröristten general diye bahsedildiğini ve onun gönderdiği bir mektuba atıf yapılarak müzakere yapılması tavsiyesinde bulunduğununu hatırlatarak, mektubun gerek üslup, gerek içerik olarak diplomatik olmadığını, PKK’lı teröristi general diye nitelendirmesinin kabul edilemez olacağını vurguladı.

Yılmaz ayrıca, aynı dille ve içerikle cevabi bir mektup yazılarak, PKK’lı teröristin önerilerinin iade edildiğinin ve işleme alınmadığının aynı dil ve üslupla vurgulanması gerektiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:18
  1. Öztürk Yılmaz
  2. Öztürk Yılmaz saldırı
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • ÖmerÖmer11 dk önce
    Bu da kim ya ne diyor demiyor bize ne parti kuracakmış da yani fırsattan istifade maksat gündemde kalmak o kadar
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ20 dk önce
    BU ZAT AJAN! ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR!!! 
  • HarunHarun27 dk önce
    Defol lan, Muhasebeci kenan
  • hercaihercai28 dk önce
    Bi sus ulo, cayci! Masanin altindan da cikma!
  • 1461 1461 39 dk önce
    Ula yürü git, sivrisinek gibi vızıldama.
  • Mehmet Mehmet 42 dk önce
    Ah ah 17 yıl iktidarda kal savunma sistemi yok,füze yok,teknoloji yok,tarım yok.Yandasa para yedirip durduk.Biz bu kadar mı akılsız milletiz.Dahi gençleri abd ye gönder,işe yaramazları memur et.

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