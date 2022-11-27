Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığı kararını duyurdu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kurultayın ardından partisinin Genel Kurulu, Disiplin Kurulu, Egemenlik Meclisi ve İl Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda seçim stratejisi ve ittifaklar konusu masaya yatırıldı. Yılmaz yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

"Biz hiçlik makamından geliyoruz" diyen Yılmaz, "En önemli makamlar için hiçlik makamıdır. Çünkü hiç olduğunu kabul edip yol almak en büyük hedeftir" ifadelerini kullandı.

"Gül gündeme gelince şok olduk"

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesinden sonra "şok olduğunu" belirten Öztürk Yılmaz, "Allah Allah ne alakası var dedik? Sonra başka isimler gelmeye başladı. Yani yüzde 100 kaybedecek isimler gündeme geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz ayrıca, 2018 seçimlerinde aday adayı olmak istediğini ama engellendiğini söyledi.

Millet İttifakı'nı da eleştiren Yılmaz, "Erdoğan'a bağlı muhalefetin oluşturduğu kuklalar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanı adayının öldürülme riski olduğunu" iddia etti:

"Bir kere aday nasıl olmalı? Adayın kellesi koltuğunda olacak bu dönemde. Bakın öldürülme riski yüksektir. Öldürülmeyi yani vurulmayı, dövülmeyi göze alacak çünkü olağanüstü şartlarda seçim olacak."

6'lı Masa'ya çağrı: Benim kadar cesurunu bulamazsınız

Altılı masaya da çağrı yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bak elinizi vicdanınıza koyun, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Uysal ve Sayın Karamollaoğlu. Sizi ben siyaseten eleştiriyorum çünkü yanlış yerde duruyorsunuz. Bu toplum sizin yüzünüzden çok büyük bir irtifa kaybetti. Ama ben yine de sizin vicdanen bu söylediğime kulak verebileceğinizi düşünüyorum. Sayın hatta Bahçeli'ye, Destici'ye ve bunların dışında olan ama siyaset yapan kişilere de sesleniyorum. Lütfen bu söyleyeceklerimi dikkatle not alın ve değerlendirin.

Bakın kardeşim siz Cumhurbaşkanı falan çıkaramazsınız. Erdoğan'ın oradaki stratejisine hizmet ediyorsunuz, bilerek veya bilmeyerek. Siz tekrar yenileceksiniz ama bu toplumun yenmeye ihtiyacı var. Ben size açık söyleyeyim çağrım şudur: Gerçekten siz Erdoğan'ı yenmek mi istiyorsunuz? Yener gibi yapıp yenilmek mi istiyorsunuz? Benim kadar cesur bir adam bulamazsınız."

"13. cumhurbaşkanlığına adayım"

Türkiye'de artık bir değişimin kaçınılmaz olduğunu savunan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yapmayan bir insanın siyasette yerini olmaması gerektiğini düşünüyor ve söylüyorum. Evet, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanlığına adayım."