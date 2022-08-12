Ozon tedavisi nedir? Ozon tedavisi ile hafızayı güçlendirin! Ozon tedavisi faydaları ve zararları

Ozon tedavisi antiinflamatuvar ve antiviral etkileri ile hastalığın şiddetini kontrol altına alarak uzamış covid durumunun önüne geçerken, aynı zamanda bağışıklık sistemini uyararak hastalık sonrasında ortaya çıkabilecek pek çok rahatsızlığa karşı koruma sağlar.

Ozon tedavisi ile hafızayı güçlendirmek mümkün

Ozon terapisi’ olarak da bilinen ozon tedavisinin çeşitli hastalıkların tedavisine tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Ozon tedavisindeki amaç; vücudun fonksiyonlarının olması gerektiği hale getirilmesidir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon terapisi depresyon ve stresin azalmasını sağlıyor ayrıca beyin fonksiyonlarını düzenleyerek, hafızayı güçlendiriyor” dedi. Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, ozon tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ozon terapisi bilimsel bir tedavidir Ozon tedavisinin bir alternatif tıp tedavisi değil, bütün etki mekanizmaları açıklanmış, klinik araştırmalarla etkileri kanıtlanmış, modern tıbbın içerisinde bilimsel bir tedavi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Oksijenin kararsız bir formu olan ozon (O3), atmosferde bulunan renksiz ve kokulu bir gazdır. Oksitleme özelliğinin yüksek olması sayesinde mikroorganizmaları ve toksinleri yok ederek günümüzde sterilizasyon ve filtreleme işlemlerinde kullanılan ozon gazından tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak da faydalanılmaktadır. Ozon tedavisindeki amaç vücudun fonksiyonlarının olması gerektiği hale getirilmesidir. Tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilir. Bu yüzden kişinin mevcut hastalığı için kullandığı medikal tedavi varsa asla bırakılmamalıdır. Mevcut medikal tedaviye yardımcı olarak ozon tedavisi düşünülebilir” diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirebilir Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, ozon tedavisinin etki mekanizması ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ozon, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak doku ve organların oksijen eksikliğini giderir. Damarlarda genişleme yapma etkisi sayesinde kalp damar hastalıklarında yardımcı tedavi olarak kullanılır. Yaşlanmadan ve vücuttaki birçok fonksiyonun düzgün işlememesinden sorumlu olan serbest radikalleri, vücudun antioksidan kapasitesini artırarak etkisizleştirmektedir. Anti-aging etkisi vardır. Hücre sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirir, hasarlı hücreleri onarır, hücresel düzeyde de gençleştirici etkisi mevcuttur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır. Bakteri virüs ve mantarlar üzerine öldürücü etkisi vardır. Yara iyileşme mekanizmalarının birçoğunu destekler, kronik yara tedavisinde etkilidir. Vücudun şekeri kullanma kapasitesini artırır ve kan şekeri dengeli hale gelir. Kan yağlarının (kolesterol, trigliserit, LDL) seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir. İltihaplı romatizmal hastalıklarda iltihabı azaltıp kas, eklem ve tendonlar üzerine yenilenmeyi hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Kireçlenmelerde kıkırdak kaybını azaltarak, eklem içi sıvılarının ve kıkırdak yapımını uyararak eklem ağrılarında azalma ve hareket kabiliyetinde artma sağlar. Vücudun enerji kullanma kapasitesi artar, kişi kendini daha dinç hisseder. Zihinsel ve bedensel yorgunluk azalır. Uyku bozukluğunu düzenler. Depresyon ve stresin azalmasını sağlar. Beyin fonksiyonlarını düzenler, hafızayı güçlendirir.” Hamilelere uygulanamıyor Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, ozon tedavisinin glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz enzim eksikliği olan ‘favizm’ hastalarına ve hamilelere uygulanmadığını söyledi. Ayrıca kontrolsüz hipertiroidi hastalarında, ağır kanama ve pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara uygulamada dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Uygun dozda yapılmazsa fayda sağlamaz Ozon tedavisinin bilinen bir yan etkisi olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Kurt “Uygun doz olmadığı durumlarda tedaviden fayda sağlanamaz. Ozon tedavisine başlandıktan 3-5 seans sonra kişide ‘iyileşme krizi’ olarak adlandırılan yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler görülebilir. Tedaviye devam edildiğinde bu şikâyetler yok olur. Bir seansı ortalama 20-30 dakika süren ozon tedavisinde çoğu hastada 10 seans tedavi yeterli olmaktadır. Bazı durumlarda 5 seans yeterli olurken, hastalığa ve hastanın durumuna göre seans sayısı artırılabilmektedir. Tedavinin başında seanslar haftada 2-3 seans ile başlar ve ilerledikçe seans aralıkları açılarak ayda 1’e düşürülür. Medikal tedavilerde de olduğu gibi vücuda alınan her şeyin bir yarılanma ömrü vardır. Bu yüzden uygulayıcı hekimin önerdiği takip aralıklarına uyulmalıdır“ şeklinde konuştu. Ozon tedavisinin uygulandığı hastalıklar Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, ozon terapisinin birçok hastalığın tedavisinde önemli rol oynadığını söyleyerek ozon terapisinin uygulandığı hastalıkları şöyle sıraladı: Kalp damar sistemi hastalıkları: Hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, venöz yetmezlikler. Şeker hastalıkları: Diyabetes mellitus, diyabetik ayak ve yaralarının tedavisinde. Otoimmün hastalıklar: Multipl Skleroz, romatoid artrit, psöriazis, Haşimato Tiroiditi. Nörolojik-nörodejeneratif hastalıklar: Migren, baş ağrıları, Alzheimer, Parkinson hastalığı. Gastrointestinal sistem hastalıkları: Peptik ülser, gastrit, gastro özefageal reflü, ülseratif kolit, Chron irritabl bağırsak sendromu, disbiyozis, konstipasyon, hemoroid. Karaciğer hastalıkları: Hepatitler, hepatosteatoz (karaciğer yağlanması). Solunum sistemi hastalıkları: Astım, KOAH, interstisyel AC Hastalıkları. Dermatolojik hastalıklar: Herpes-HPV, mantar enfeksiyonları, keloid-skar, akne, selülit, psöriazis, egzema, dermatitler, alerji, ürtiker. Bakteriyel- Viral- Fungal enfeksiyonlar. Göz hastalıkları: Kuru tip makuler dejenarasyon ve diyabetik retinopatiler, iskemik optik nöropatiler. Kas iskelet sistemi hastalıkları: Ankilozan spondilit, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, dejeneratif eklem ve omurga hastalıkları (kireçlemeler), bel-boyun fıtıkları, kas ve eklem tutulmaları, kas krampları. Nöropatiler: Karpal tünel sendromu, huzursuz bacak sendromu ve diğer nöropatik durumlar. Kanser hastalarında: Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltılmasında, bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara yatkınlığın azaltılması. Genital sistem hastalıkları: Tedaviye dirençli enfeksiyonlarda ve hormonal durumu düzenleyici olarak. Üriner sistem hastalıkları: Yeni başlamış böbrek yetmezliğinde ve enfektif glomerülonefritlerde, akut ve kronik böbrek iltihabi durumlarında, tedaviye dirençli alt üriner sistem enfeksiyonlarında (sistit, üretrit )."

Ozon, üç oksijen atomundan oluşan renksiz bir gaz. Vücudun oksijen alımını ve kullanımını iyileştirmek ve bağışıklık sistemini harekete geçirmek için alternatif bir terapi olarak kullanılıyor. Peki ozon terapisi nedir? Ozon tedavisi yararları ve zararları neler?

Tıpta, ozon tedavisi, bakterilerin, virüslerin, mantarların etkilerini sınırlayarak hastalıkları dezenfekte etmek ve tedavi etmek için kullanılır. Ozon tedavisi nedir kimlere uyulanır diyorsanız, işte cevaplar…

Ozon terapi nedir?

Ozon tedavisi enjeksiyon yoluyla dizlere uygulanan tedavi yöntemi. Ozon tedavisi enjeksiyon yoluyla bir dizi sağlık problemini tedavi etmek için kullanılabilir. Ozon terapisinde üç oksijen atomundan oluşan renksiz bir gaz olan ozon kullanır.

Bazı araştırmacılar, ozonun terapötik etkilere sahip olduğuna ve tedavinin 150 yıldan fazla süredir çalışıldığına ve kullanıldığına inanıyor.



Dünyadaki stratosferde bir ozon tabakası bulunur. Asıl amacı, dünyayı güneşin ultraviyole ışınımlarından korumaktır.

Tıpta, ozon tedavisi, etrafındaki alanı dezenfekte ederek, vücudun oksijen alımını ve artırarak ve bağışıklık sistemini harekete geçirerek koşulları dezenfekte etmek ve tedavi etmek için kullanılır.

Bir tıbbi tedavi olarak bir gaz kullanmak olağandışı, bu yüzden kullanılan özel teknikler var. Ozon solunduğunda da zehirli olabilir.

Ozon tedavi nerelerde uygulanır?

Ozon terapisinin, tıpta çeşitli şekillerde yararlı olduğu bulundu. İlk kez 150 yıldan daha önce kullanıldığında, hastalıkları dezenfekte etmek ve tedavi etmek için kullanılıyordu.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralara uygulanması, sadece dezenfekte etme amaçlı değil, aynı zamanda kan akışına yardımcı olmayı ve anti-enflamatuar etkiler ürettiğini gösterdi.

Daha sonra, ilaç ilacı bulunmadan önce HIV'li kişiler için yararlı bir tedavi olduğu bulundu.

Bugün ise,

enfekte yaralar

dolaşım bozuklukları

geriatrik bozukluklar

maküler dejenerasyon

viral hastalıklar

romatizma ve artrit

kanser

AIDS

gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Ozon tedavisi yararları

Ozonun sağlık açısından nasıl yararlı olabileceğini inceleyen bazı umut verici çalışmalar yapılmıştır. buna göre, ozon terapi,

bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin aktivasyonunu azaltır

iyileşmeyi hızlandırmak için bağışıklık sistemini uyarır

arterleri ve damarları temizleyerek dolaşımı iyileştirir

kan ve lenf arındırır

hormon ve enzim üretimini normalize eder

anti-inflamatuar özelliklere sahip

acıyı azaltır

kanamayı durdurur

inme hasarı sınırlandırır

kardiyak aritmi veya anormal kalp ritmini azaltır

diyabet komplikasyon riskini azaltır

beyin fonksiyonunu ve hafızayı geliştirir

Ozon tedavisi zararları

Ozon terapisinden kaynaklanan yan etkiler, bir kişinin maruz kaldığı tedavi tipine bağlı olarak değişebilir.

Ozon, herhangi bir koşulda solunmamalı. Ağzına, burnuna veya gözlerine girerse, yanabilir ve öksürüğe, mide bulantısına, kusmaya veya baş ağrısına neden olabilir. Daha şiddetli maruz kalma, solunumsal komplikasyonlara yol açabilir.

Tedavi veya terapiye sahip olan kişilerin ana yan etkilerinden biri, Herxheimer reaksiyonu olarak bilinir. Bu, bireyin grip benzeri semptomlara sahip olmasını sağlayabilir ve kısa vadede kendilerini daha kötü hissettirebilir.

Ozon tedavisi verilirse, rektum yoluyla insuflasyon kullanıldığında, kişi hafif rahatsızlık, kramp ve gaz geçmesi gerektiği hissine kapılabilir. Bu yan etkiler geçicidir.

Ozon tedavisi nasıl uygulanır?

Akılda tutulması gereken ilk şey, tüm ozon tedavisinin aynı olmaması ve herhangi bir ozon tedavisinin etkinliğinin, gün veya hafta başına kaç kez verildiği, kullanılan konsantrasyonların gücü, uygulanan miktarlar farklı olmasıdır.

Örneğin, bir haftada tekrar enjekte edilen 50 cc ozonlanmış kan, her gün evde ozonlu su içmek kadar etkili değildir. Miktar, konsantrasyon çok önemli. Amaç, sizi detoksifiye ederken vücudunuzu oksijenle güvenli ve rahat bir hale getirmektir.

Tedavi aşamasında en iyi sonuçları elde etmek için, ozon günde bir veya iki kez veya belki de her gün, her bir küp 1 ila 80 mikrogram arasında değişen konsantrasyonlarda uygulanabilir.

Vücut tarafından güvenli ve rahat bir şekilde emilir. Bu, sorun ortadan kalkıncaya kadar devam eder. Hafif hastalıklar birkaç kez tedavi alabilir. Ancak kronik olanların tedavisi birkaç ay sürebilir.

Ozon tedavisi ve kanser

Ozonun hasarlı hücreler üzerindeki etkisi oldukça belirgin. Koruyucu bir kaplamaya sahip olmayan patojenik materyallere saldırır. Yeterli hücre duvarı enzimleri olmaksızın çoğalan hastalıklı hücrelere saldırır. Saf oksijen bunu aynı şekilde yapmaz. Oksijenin aksine, ozon seçici olarak kanser hücrelerini öldürür.

Ozon terapi kanser için doğal bir tedavi. Ozon sadece patojenik hücreleri öldürür. Kemoterapi ve radyasyon kanser hücrelerini öldürmede aynı derecede etkilidir, ancak sağlıklı hücreleri de öldürürler.

Ozon tedavisi devlet tarafından karşılanıyor mu?

SGK ozon tedavisinin tamamını karşılamamaktadır.

Ozon tedavisi için hangi doktora gidilir?

Tüm bu hastalıklarda kullanılabilen ozon tedavisi, Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez'lerinde uzman kontrolünde uygulanmaktadır.