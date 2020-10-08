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Aktüel Ozon tabakasının incelme nedenini ortaya koyan Nobelli bilim insanı Mario Molina öldü
Aktüel

Ozon tabakasının incelme nedenini ortaya koyan Nobelli bilim insanı Mario Molina öldü

Molina, Nobel'e layık görülen tek Meksikalı bilim insanıydı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:11:44 -
Ozon tabakasının incelme nedenini ortaya koyan Nobelli bilim insanı Mario Molina öldü

MEKSİKO (AA) - Ozon tabakasının kloroflorokarbonların kullanımı sonucu inceldiğini ortaya koyan Nobel ödüllü Meksikalı bilim insanı Mario Molina hayatını kaybetti.

Ailesi, adını taşıyan enstitü aracılığıyla Molina'nın 77 yaşında Meksiko'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Molina'nın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Amerikalı Frank Sherwood Rowland ve Hollandalı Paul Crutzen ile 1995 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Molina, Nobel'e layık görülen tek Meksikalı bilim insanıydı.

Molina ve Rowland, 1974'te yayımlanan makalelerinde, ozon tabakasındaki incelmenin, çeşitli ürünlerde kullanılan kimyasallar kloroflorokarbonların neticesi olduğunu ortaya koymuştu.

Mario Molina'nın çalışması, bu kimyasalların kullanımını aşamalı olarak kaldıran ilk uluslararası anlaşma Montreal Protokolü'nün taslağına katkıda bulunmuştu.

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