Özlem Zengin'den Kılıçdaroğlu'na zor çağrı: Samimi ise hayatları kararan başörtülülerden özür dilesin!

Kendisi de bir 28 Şubat mağduru olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuştu. Zengin, "CHP’nin siyasi tarihi başörtüsü yasaklarının kalkmasına ayak diremekle geçmiştir. Yasaklı günleri hiç yaşanmamış farz ederek bizim de öyle kabul etmemizi istiyorlar. Ne empati, ne anlama çabası ne de bir pişmanlık. 30 yıl evvel neyse yine aynılar." dedi ve Kılıçdaroğlu'na şöyle çağrıda bulundu: "Kılıçdaroğlu hakları gasp edilen başörtülü kadınlardan özür dilemeli."

'Konuşmak için bir muhatap lazım'

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın sözlerini, "Doğrusu hiç şaşırmadım ama herhangi bir şey söylemek de içimden gelmedi. Çünkü konuşmak için bir muhataplık lazım." diyerek cevaplayan Zengin, "Bu konuya dair yaşanacak ne varsa haksızlık adına, hukuksuzluk adına hepsini yaşadık. Söylenecek ne varsa sakin sakin anlattık, feryat ederek anlattık. Fakat nafile. Ne empati ne anlama çabası içindeler ne de pişmanlık duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

'Bu bir kabus olmalı'

Sağlar'ın ayrımcı ifadelerine sosyal medyadan destek verenler bile olduğunu vurgulayan Zengin, "Beni daha da düşündüren şudur. Fikri Sağlar'ın açıklamalarını çok olumlayan Twitter mesajları vardı. Bu artık bir kabus olmalı diye düşünüyorum. Hadi bir kişi çıktı ona her şeyi biz söyleyelim. Ama hala Türkiye'de bir tür yasağı savunan insanların azımsanmayacak sayıda var olduğunu görmek gerçekten üzüntü verici. Demek ki daha çok çalışmamız daha çok başarmamız lazım. Bunu fark ediyorum." diye konuştu.

HDP'li milletvekilleri başörtüsünü kendince aşağılama aracı olarak kullanıyor

Özlem Zengin, 'Muhalefet partilerinde de başörtüsü hazımsızlığı var mı?' sorusunu şöyle cevapladı: "Başörtülü olmayı normal görmeyen, başörtülü olmayı çağdışı gören, normalin başörtülü olmamak, başı açık olmak olduğunu teyit eden 'Siz türbanlı İslam soslu soyguncularsınız' derken türbanlı olmayı ayrıca bir aşağılayıcı ifade olarak kendince kullanan HDP'li kadın milletvekilleri var. Hala 'Bu kadına haddini bildirin diyen' CHP'li bir Grup Başkanvekili var. Dikkatinizi çekerim bu ifadeleri Genel Kurul'da işittik işitiyoruz. Şimdi bütün bunlar yaşanırken maalesef bu olaylar karşısında sakin sakin bir şey anlatmanın artık az geldiğini görüyorum."

'Tam bir ikiyüzlü siyaset anlayışı'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'nin başörtüsü yasağının karşısındaymış gibi davranmasını da şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bir taraftan artık gelinen noktada aleni olarak bu yasakları savunamamak. Ama sıkışmış bir zamanda planlanmamış bir yerde kendi gerçek fikirlerini kusmaya devam etmek. Burada asıl sorun; bu yasakların ortadan kalkmasıyla alakalı CHP'nin en ufak bir dahli yoktur. Bütün siyasi tarihi başörtüsüne dair meseleye baktığımızda bu problem çözülmesin diye ayak diremekle geçmiştir. Ne zaman ki AK Parti sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde problemi her alanda çözdü. O zaman sanki bu yasakları koyan, uygulayan, en şedit savunucularını milletvekili yapan parti değillermiş gibi, yasaklı günleri hiç yaşanmamış farz ederek ve bizim de öyle kabul etmemizi isteyerek davranmaya başladılar."

Kılıçdaroğlu başörtülülerden özür dilemeli

"2008 yılında hiç unutmayalım '411 El Kaosa Kalktı' manşetiyle beraber, özgürlükleri ortaya koyan başörtüsüyle ilgili kanunu CHP Anayasa Mahkemesine götürdü. Bunlar daha dün denecek tarihteki olaylar. Hayatın akışı içerisinde görüyoruz ki en ufak bir fırsat olsa yine aynı şeyleri yapacaklarının emaresi de var ifadesi de var. Bu tavrı bir iki yüzlülük olarak görüyorum. Şu an siyaseten kendileri için bu yaklaşımı daha faydalı buldukları için bunu tercih ediyorlar. Yoksa bunun içselleştirilmiş gerçek manada kendilerinin inandığı bir mesele olduğu kanaatinde değilim. Eğer samimi ise sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hayatları alt üst olan, hakları gasp edilen baş örtülü kadınlardan öncelikle özür dilemeli."