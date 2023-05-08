  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bedüzzaman Hazretleri'nin Okuyucular cemaatinden seçim mesajı!

Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş seçim tahmini

Aselsan'ın Malatya'ya yatırım yapma kararı! Savunma Sanayi'nin hamlesi: ASELSAN - İHA gündeme oturdu

Kılıçdaroğlu'nu ifşa videosu! 'Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?'

Difteri tetanoz ve boğmaca aşılarının ani bebek ölümü vakalarıyla bağlantısı yok

İstanbul’u kandırdı sıra diğerlerinde! Altunizade'de Ekremzede kuyruğu

Almanya'nın dev şirketlerinden Türkiye dahil 1.8 milyon işçi alacak! Almanya'da alman şirketlerin çağrısı!

Bakan Soylu duyurdu: Kahraman polislerimize tebrikler

Türkiye’den bomba bir gaz hamlesi daha! Harekete geçildi
Siyaset Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar
Siyaset

Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:21:00 -
Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TV 100 canlı yayınında Ece Üner'e konuştu.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmayı sürdürdü.

Zengin, "İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye’de tartışmaya açan Saadet Partisi’dir. 6284 ile ilgili aleyhte yapılan kampanyada kendi partim içinde birçok arkadaşım benimle aynı düşünüyor. Kadına karşı şiddet meselesi, ailenin korunması meseli bizim asli meselemiz. Buradan geriye bir gidiş olmayacak." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ni akla ziyan ifadelerle savunan Özlem Zengin, "İstanbul Sözleşmesi'nde onların anlattığı şeyler yok. 'Eşcinsel evlilik var, 40 yerde yazıyor' diyorlar, yazmıyor. İtirazımız olan konuları tartışalım ama gerçek olanı da söyleyelim." ifadelerini kullandı.

Halk TV, Özlem Zengin üzerinden AK Parti’yi hedef aldı! Hatasını anlayıp rezil olunca bakın ne yaptı?
Halk TV, Özlem Zengin üzerinden AK Parti’yi hedef aldı! Hatasını anlayıp rezil olunca bakın ne yaptı?

Gündem

Halk TV, Özlem Zengin üzerinden AK Parti’yi hedef aldı! Hatasını anlayıp rezil olunca bakın ne yaptı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özlem Zengin'den 'teşekkür' mesajı!
Özlem Zengin'den 'teşekkür' mesajı!

Siyaset

Özlem Zengin'den 'teşekkür' mesajı!

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!
Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Siyaset

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Gündem

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!
Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Siyaset

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23