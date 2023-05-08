Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmayı sürdürdü.

Zengin, "İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye’de tartışmaya açan Saadet Partisi’dir. 6284 ile ilgili aleyhte yapılan kampanyada kendi partim içinde birçok arkadaşım benimle aynı düşünüyor. Kadına karşı şiddet meselesi, ailenin korunması meseli bizim asli meselemiz. Buradan geriye bir gidiş olmayacak." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ni akla ziyan ifadelerle savunan Özlem Zengin, "İstanbul Sözleşmesi'nde onların anlattığı şeyler yok. 'Eşcinsel evlilik var, 40 yerde yazıyor' diyorlar, yazmıyor. İtirazımız olan konuları tartışalım ama gerçek olanı da söyleyelim." ifadelerini kullandı.