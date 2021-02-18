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Gündem Özlem Zengin, Kılıçdaroğlu'nun Gara açıklamasının hukuki boyutunu değerlendirdi: 'Suçluyu saklamaya yönelik ifadeler'
Gündem

Özlem Zengin, Kılıçdaroğlu'nun Gara açıklamasının hukuki boyutunu değerlendirdi: 'Suçluyu saklamaya yönelik ifadeler'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, GARA'da şehit verdiğimiz 13 vatandaşımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 22:42:00 -
Özlem Zengin, Kılıçdaroğlu'nun Gara açıklamasının hukuki boyutunu değerlendirdi: 'Suçluyu saklamaya yönelik ifadeler'

 Yeniakit.com.tr  

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gara operasyonu sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği ifade, failin kim olduğunun ortaya çıkmasını örtmeye yönelik bir tavırdır. Gerçek faili hiç suçlamadan yaptıkları bu tavır, aslında gerçek failin görünmesini engellemeye yöneliktir. Ceza hukuku perspektifiyle baktığımızda bu, suçluyu saklamaya yönelik bir tavırdır." dedi.

TBMM'de konuştu

AK Parti Grup Başkanveli Avukat Özlem Zengin, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Zengin, Gara'daki şehitlerimiz üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'Çok ağır bir ithamla saldırıyorlar'

"Bu hafta en önemli meselemiz Gara’da yaşanan hadise." diyen Zengin, "İki bakanımız geldi, bilgi verdiler, görüşlerimizi ifade ettik. Bunlar hiç olmamış gibi Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilleri çok ağır bir ithamla saldırıyorlar. İfade şöyle: 'Bunların sorumlusu Erdoğan’dır' Hatadan çok vahim bir ifadedir." şeklinde konuştu.

'Suçu saklamaya yönelik ifadeler'

Avukat Özlem Zengin Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin hukuki açıdan değerlendirmesini de yaptı: "Ceza yargılaması hukuku tarafından baktığımızda ne anlama geliyor ifade etmek istiyorum. Suçun ve suçlunun tespiti önemli ve zor bir iştir. Tüm olay çözülecekken failin ortaya çıkmasını engellemek için karmaşa yaratmaya çalışırlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği ifade, failin kim olduğunun ortaya çıkmasını örtmeye yönelik bir tavırdır. 13 vatandaşımızı katleden PKK’nın kendisidir. Nokta. Gerçek faili hiç suçlamadan yaptıkları bu tavır, aslında gerçek failin görünmesini engellemeye yönelik bir tavırdır. PKK’yı yok etme adına tutum sergilemeyi engelleyen bir yaklaşımdır. Bu manada baktığımızda bu suçu saklamaya yönelik bir tavırdır."

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