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Siyaset Özlem Zengin: En beğenilen AK Partili milletvekili benim
Siyaset

Özlem Zengin: En beğenilen AK Partili milletvekili benim

Yeniakit Publisher
2024-08-26 12:19:00 -

AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, anketlere göre en beğenilen milletvekilinin kendisi olduğunu söyledi.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Sorgusuz Sualsiz” programına katıldı.

Yine ses getiren açıklamalarda bulunan Zengin, “Bana saldıranların birçoğu AK Parti kurulurken yoktu” dedi.

Sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim” diye konuşan Özlem Zengin, “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” ifadesini kullandı.

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Ömer Saylan

en beğenilen benim demen çok yanlış
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