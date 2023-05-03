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Siyaset Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!
Siyaset

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 03:34:00 -
Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Özlem Zengin, Millet İttifakı üyelerinin HDP/PKK ile ittifakı orta yerde dururken, LGBT sapkınlığına ilişkin verilen vaatler meydan meydan haykırılırken, İYİ Parti'yi, CHP'yi, HDP'yi, TİP'i bırakıp, dakikalarca, ahlak ve maneviyat vurgusu yapan Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için sunduğu taleplerini hedef alarak, "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" çıkışında bulunan Özlem Zengin, yine Habertürk TV'de konuştu.

AK Partili Zengin, İP'i, HDP'yi, CHP'yi, TİP'i ve diğerlerini bir kenara koyup, Kübra Par'a dakikalarca Yeniden Refah Partisi'ni şikayet etti.

Karşısında oturan Par ile feminist söylemlere ortaklık edip, "Ben feminist değilim, sadece kadınım" ifadesini kullanan Zengin, 6284'ü savunmayı sürdürdü.

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