Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için sunduğu taleplerini hedef alarak, "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" çıkışında bulunan Özlem Zengin, yine Habertürk TV'de konuştu.

AK Partili Zengin, İP'i, HDP'yi, CHP'yi, TİP'i ve diğerlerini bir kenara koyup, Kübra Par'a dakikalarca Yeniden Refah Partisi'ni şikayet etti.

Karşısında oturan Par ile feminist söylemlere ortaklık edip, "Ben feminist değilim, sadece kadınım" ifadesini kullanan Zengin, 6284'ü savunmayı sürdürdü.