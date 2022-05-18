Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü hastalığı neydi?
NTV'nin ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Özlem Sarıkaya Yurt’un hayatını kaybetmesinden sonra Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt hastalığı neydi? soruları da sorulur oldu. Peki Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, nereliydi?
Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.
Özlem Sarıkaya Yurt kimdir?
Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu. 39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.