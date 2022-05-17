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Medya Özlem Sarıkaya Yurt kimdir neden vefat etti hastalığı neydi?
Medya

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir neden vefat etti hastalığı neydi?

Özlem Sarıkaya Yurt kim? Spiker Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatı kaybetti. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 21:22:00 -
Özlem Sarıkaya Yurt kimdir neden vefat etti hastalığı neydi?

Uzun süredir kanserle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt yaşamını yitirdi. Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Özlem Sarıkaya Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir?

Özlem Sarıkaya Yurt 21 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitiren Yurt ilk olarak Habertürk ekranlarında yer aldı. Yurt, 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

Özlem Sarıkaya Yurt 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilmişti.

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