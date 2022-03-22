Özlem Gürsek Halk TV’de neden yok? Özlem Gürsek Halk TV’den kovuldu mu ayrıldı mı?

Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa’yı kovduğunu resmen doğruladı. Halk TV, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak programcıları Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Halk TV'den açıklama yapıldı.

Özlem Gürses Halk TV'den neden ayrıldı?

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik" denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti: "Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel youtube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı"

Emin Çapa Halk TV'den neden ayrıldı?

Emin Çapa ise Twitter hesabından Halk TV'yi yalanladı. "Ortalıkta gördüğünüz, 'Youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı' tam olarak doğru değil." diyen Çapa, "Kanalıma bakarsanız, Halk TV'de yayına başladığım günden beri ne kadar az yayın yaptığımı görürsünüz. O kadar uzun ve geç saatlere uzayan yayından sonra mecalim olmadı." ifadelerini kullandı. Çapa, "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu." açıklamasında bulundu.

Özlem Gürses kimdir?

Özlem Gürses 18 Ağustos 1970, Ankara doğumlu Türk gazeteci, haber sunucusu, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanıdır. Lütfi Gürses'in kızıdır. İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.

ÖZlem Gürses nerelede çalıştı?

ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star TV'de 'Gece Hattı' ve 'Kırmızı Koltuk'la devam etti. NTV için 'Mimarlık ve Yaşam', CNNTURK için 'Yeşil Ekran' belgesellerini hazırladı.

Ufuk Güldemir'in kurduğu Habertürk TV'de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarının editörü ve sunucusuydu.

Kanal 1 Ana Haber'in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. İzlenme oranı olarak 90-100 aralığında devraldığı Ana Haber Bülteni'ni ilk 20 arasına yükseltti.

Aynı kanalda 'Özlem Gürses'le Bakış' ve 'Şahane Çocuklar' programlarının yapımcısı ve editörüydü.

Skyturk'te 'Özlem Gürses'le Çizgi Dışı' programında pek çok saygın ve ünlü ismi konuk olarak ağırladı.

TV8'de ve Habertürk'te Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu '3YÜZ'ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü. Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan Gürses son olarak Halk TV'de çalışmaya başlamıştı.

Emin Çapa kimdir?

Emin Çapa 1967 yılı İzmit doğumlu ekonomist, gazeteci ve TV programcısıdır. Emin Çapa İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünde okudu. Ardından ekonomiye yöneldi. Üniversiteye başladığı yıllarda Hürriyet gazetesinde stajyer olarak çalıştı.

Akabinde Tempo Dergisi'nde ekonomi muhabiri olarak işe başladı. Emin Çapa Türkiye'nin ilk özel radyolarından birisi olan Genç radyonun kurucularından birisidir. Bir süre TİSK'te çalışan Emin Çapa, Sabah gazetesinde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaptı ve burada köşe yazıları yazdı. Akabinde TÜSİAD'da başkan danışmanı olarak çalıştı.

Emin Çapa, 1999 yılı kasım ayından 2018-2019 yıllarına kadar CNN Türk'te çalışmıştı. Burada editör olarak iş hayatına başlayan Emin Çapa zamanla Ekonomi haber müdürlüğüne kadar yükseldi. CNN Türk'te "Dünyanın 1001 Hali" programının sunuculuğunu yaptı. Emin Çapa son olarak CHP'nin yayın organı Halk TV'de program yapıyordu.